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«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Наполи»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Ливерпуль, Великобритания, 12 декабря 2018, 07:29 — REGNUM  «Ливерпуль» одержал победу над «Наполи» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах на 34-й минуте матча.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал девять очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе. У «Наполи» также девять набранных очков, но итальянский клуб уступил по дополнительным показателем и стал третьим. В весенней стадии Еврокубков «Наполи» выступит в плей-офф Лиги Европы.

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