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«Локомотив» проиграл «Шальке» и вылетел из Еврокубков

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Гельзенкирхен, Германия, 12 декабря 2018, 07:18 — REGNUM  Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Шальке» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник «Шальке» Алессандро Шёпф на первой добавленной минуте матча.

Таким образом, «Локомотив» не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв четвёртое место в группе и завершив выступления в Еврокубках. Команда Юрия Сёмина потерпела пять поражений в шести матчах турнира.

Читайте ранее в этом сюжете: «Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

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