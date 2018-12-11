«Тоттенхэм» снова перенёс дату открытия нового стадиона

Лондон, , 12:08 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» в очередной раз перенёс дату открытия своего нового стадиона. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что клуб не успевает в нужные сроки провести все необходимые тестовые мероприятия. Из-за этого команда сможет сыграть первый матч на новом стадионе не ранее 2 февраля.

До этого планировалось, что датой открытия будет 13 января, когда «шпоры» будут принимать «Манчестер Юнайтед».

Читайте также: «Тоттенхэм» перенёс открытие нового стадиона

Напомним, первоначально «Тоттенхэм» планировал открыть новый стадион перед стартом сезона 2018/19. Однако вынужден был отложить открытие из-за проблем с системами безопасности.

В конце октября руководство «Тоттенхема» сделало заявление, что команда не станет проводить домашние матчи на новом стадионе до окончания сезона и будет играть на «Уэмбли».

Читайте ранее в этом сюжете: «Тоттенхем» до конца 2018 года будет проводить домашние матчи на «Уэмбли»