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«Тоттенхэм» перенёс открытие нового стадиона

Спорт

Перенос вызван проблемами с системами безопасности

Лондон, 14 августа 2018, 09:33 — REGNUM  Лондонский «Тоттенхэм» перенёс открытие нового стадиона. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.

Перенос вызван тем, что на стадионе были выявлены проблемы с системами безопасности. Из-за этого тестовые мероприятия, которые планировались на 27 августа и 1 сентября, были отменены.

Планировалось, что «Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе 15 сентября против «Ливерпуля»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» объявил название нового стадиона. Новая арена получила название «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Клуб не стал сохранять старое название арены «Уайт Харт Лэйн».

Читайте ранее в этом сюжете: «Тоттенхэм» объявил название нового стадиона

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