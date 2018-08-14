Лондон, , 09:33 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» перенёс открытие нового стадиона. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.

Перенос вызван тем, что на стадионе были выявлены проблемы с системами безопасности. Из-за этого тестовые мероприятия, которые планировались на 27 августа и 1 сентября, были отменены.

Планировалось, что «Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе 15 сентября против «Ливерпуля»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» объявил название нового стадиона. Новая арена получила название «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Клуб не стал сохранять старое название арены «Уайт Харт Лэйн».

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