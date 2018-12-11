«Сан-Хосе» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Сан-Хосе, США, , 09:53 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Сан-Хосе» дубль оформил нападающий Тимо Майер, ещё по шайбе забросили Джо Павелски, Радим Шимек и Томаш Гертл. «Нью-Джерси» ответил голами Дрю Стэффорда и Энди Грина.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 37 очков в 32 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 28-м месте, в активе команды 26 очков в 29 играх.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

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