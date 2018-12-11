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«Детройт» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Детройт, США, 11 декабря 2018, 07:35 — REGNUM  «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Детройта» шайбы забросили Деннис Холовски, Франс Нильсен и Дилан Ларкин. «Лос-Анджелес» ответил голом нападающего Анже Копитара.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 32 очка в 31 матче. «Лос-Анджелес» идёт на 30-м месте, в активе команды 23 очка в 31 игре.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

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