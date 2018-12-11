«Тампа» обыграла «Рейнджерс» благодаря хет-трику Стэмкоса

Тампа, США, , 07:13 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Тампы» хет-трик оформил нападающий Стивен Стэмкос. Дубль на счету форварда Энтони Чирелли. Также ещё одну шайбу забросил защитник Райан Макдона. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Кевин Хейз. Ещё одна шайба на счету форварда Йеспера Фаста.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 49 очков в 32 матчах. «Рейнджерс» идут на 21-м месте, в активе команды 31 очко в 30 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 6:3 (1:2, 2:0, 3:1).

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