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«Эвертон» вырвал ничью в матче с «Уотфордом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:2

Ливерпуль, Великобритания, 11 декабря 2018, 06:35 — REGNUM  «Эвертон» и «Уотфорд» сыграли вничью в матче 16-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Счёт на 15-й минуте открыл нападающий «Эвертона» Ришарлисон. Во втором тайме «Уотфорду» удалось в течение двух минут сравнять счёт и выйти вперёд. Сначала автоголом отметился защитник «Эвертона» Шеймус Коулман, а затем отличился хавбек «Уотфорда» Абдулайе Дукуре.

На 68-й минуте «Эвертон» имел возможность сравнять счёт, однако полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон не сумел реализовать пенальти.

И все же «ирискам» удалось вырвать ничью на шестой добавленной минуте. Точный удар нанес защитник Лука Динь.

На сегодняшний день «Эвертон» идёт на седьмом месте в чемпионате Англии, набрав 24 очка. «Уотфорд» занимает 12-ю строчку с 21 очком.

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