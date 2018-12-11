Грозный, , 06:26 — REGNUM Грозненский «Ахмат» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт на 34-й минуте открыл полузащитник «Ахмата» Раванелли. А на пятой добавленной минуте форвард грозненского клуба Аблайе Мбенге удвоил преимущество «Ахмата».

На сегодняшний день «Ахмат» идёт на восьмом месте в чемпионате России, набрав 23 очка. «Арсенал» занимает 11-ю строчку с 20 очками.

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