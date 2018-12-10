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«Чикаго» проиграл седьмой раз подряд и опустился на последнее место в НХЛ

Спорт

«Чикаго» проиграл «Монреалю» со счётом 2:3

Чикаго, США, 10 декабря 2018, 09:19 — REGNUM  «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» отличились Макс Доми, Ши Узбер и Томаш Татар. В составе «Чикаго» дубль оформил Патрик Кейн.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 30 матчах. «Чикаго» идёт на 31-м месте, в активе команды 23 очка в 31 игре.

Отметим, что «Чикаго» потерпел седьмое поражение подряд и опустился на последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1).

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