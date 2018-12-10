«Эдмонтон» обыграл «Калгари» благодаря шайбе МакДэвида

Эдмонтон, Канада, , 09:01 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Эдмонтона» Коннор МакДэвид на 13-й минуте первого периода.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 34 очка в 30 матчах. «Калгари» идёт на третьем месте, в активе команды 40 очков в 31 игре.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

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