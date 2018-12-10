«Вегас» одержал победу над «Далласом» в матче НХЛ

Лас-Вегас, США, , 08:52 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Райан Карпентер, Вильям Карлссон, Алекс Так и Райлли Смит. В составе «Далласа» точными бросками отметились Мартин Ганзал и Эса Линделль.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 32 матчах. «Даллас» идёт на 11-м месте, в активе команды 35 очков в 30 играх.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

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