«Анахайм» вырвал победу у «Нью-Джерси» в серии буллитов

Анахайм, США, , 08:27 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.

В составе «Нью-Джерси» дубль оформил нападающий Кайл Палмьери. Ещё по шайбе забросили Деймон Сиверсон, Бретт Сени и Маркус Юханссон. Российский защитник Егор Яковлев отметился результативной передачей.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились Якоб Сильверберг, Кифер Шервуд, Брэндон Монтур, Понтус Оберг и Ондржей Каше. В серии буллитов решающий бросок нанёс Даниэль Спронг.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 37 очков в 32 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 28-м месте, в активе команды 26 очков в 28 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 6:5 (3:3, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

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