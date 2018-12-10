«Витесс» Слуцкого проиграл худшей команде чемпионата Голландии

Арнем, Нидерланды, , 07:47 — REGNUM «Витесс» потерпел поражение от клуба «НАК Бреда» в матче 15-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт на 45-й минуте открыл нападающий «Бреды» Митчелл Те Вреде. Футболистам «Витесса» удалось отыграться на 72-й минуте. Отличился форвард Брайан Линссен после передачи Вячеслава Караваева.

Победный гол в этой встрече забил полузащитник «Бреды» Арно Версейрен. Отметим, что хавбек «Витесса» Наварон Фор не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Витесс» идёт на седьмом месте в чемпионате Голландии, набрав 22 очка. «НАК Бреда» занимает 17-ю строчку с 11 очками.

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