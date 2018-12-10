Понедельник, 10 Декабря 2018 года
08:49:24 МСК

«Витесс» Слуцкого проиграл худшей команде чемпионата Голландии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Арнем, Нидерланды, 10 декабря 2018, 07:47 — REGNUM  «Витесс» потерпел поражение от клуба «НАК Бреда» в матче 15-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт на 45-й минуте открыл нападающий «Бреды» Митчелл Те Вреде. Футболистам «Витесса» удалось отыграться на 72-й минуте. Отличился форвард Брайан Линссен после передачи Вячеслава Караваева.

Победный гол в этой встрече забил полузащитник «Бреды» Арно Версейрен. Отметим, что хавбек «Витесса» Наварон Фор не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Витесс» идёт на седьмом месте в чемпионате Голландии, набрав 22 очка. «НАК Бреда» занимает 17-ю строчку с 11 очками.

Читайте также: Слуцкий и Березуцкие посетили матч «Фейеноорда» в чемпионате Голландии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить