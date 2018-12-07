Слуцкий и Березуцкие посетили матч «Фейеноорда» в чемпионате Голландии

Роттердам, Нидерланды, , 13:57 — REGNUM Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий посетил матч чемпионата Нидерландов в компании братьев Алексея и Василия Березуцких. Видео опубликовано на странице канала «Футбол» в соцсети «ВКонтакте».

Слуцкий и Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» — «ВВВ-Венло» (4:1), который прошёл в Роттердаме. Во время встречи камеры показали Слуцкого и Березуцких, которые наблюдали за игрой и что-то бурно обсуждали.

Напомним, ранее стало известно, что в январе братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого в «Витессе».

Главным тренером «Витесса» Слуцкий является с лета 2018 года. Ранее он был наставником ЦСКА, сборной России и английского «Халла».

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