Фигуристы из России взяли все призовые места юниорского Гран-при

Ванкувер, Канада, , 06:24 — REGNUM Первое место в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере заняла российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Места со второго по пятое также принадлежат спортсменам из РФ.

Мишина и Галлямов получили 190,63 балла по итогам двух прокатов. На втором месте — Полина Костюкович и Дмитрий Ялин — 189,53 балла, третьими стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов — 186,59 балла.

Четвертое место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, пятое место — Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот.Как сообщало ИА REGNUM, чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при, Елизавета Туктамышева стала третьей.

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