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Шевченко и Еременко победили в финале Гран-При в Ванкувере среди юниоров

Спорт

Победный результат дуэта составил 170,66 баллов

Ванкувер, Канада, 8 декабря 2018, 10:05 — REGNUM  Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко стали победителями финала Гран-При фигуристов в соревнованиях танцевальных пар среди юниоров, проходящем в Ванкувере, сообщает 8 декабря.

Российская танцевальная пара фигуристов получила за свою произвольную программу 102,93 балла и в сумме набрала 170,66 баллов, что стало первым результатом в общем зачете.

На втором месте расположился ещё один российский дуэт фигуристов Арина Ушакова и Максим Некрасов, которому не хватило буквально одной сотой до результата победителя — 170,65 баллов.

На третьем месте также российская танцевальная пара Елизавета Худайбердыева и Никита Назаров с результатом 164,54 балла.

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