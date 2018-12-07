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Украинский вратарь Лунин может вернуться в «Реал» из аренды

Спорт

Кейлор Навас, скорее всего, уйдёт из мадридского клуба

Мадрид, 7 декабря 2018, 13:18 — REGNUM  Украинский вратарь Андрей Лунин может вернуться в мадридский «Реал» после окончания аренды в «Леганесе». Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Кейлор Навас, скорее всего, уйдёт из мадридского клуба, поскольку заявляет, что недоволен своим положением в команде. Вместо него в клуб вернут Лунина, который может стать вторым вратарём команды.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года и сразу же был отправлен в аренду в «Леганес». В текущем сезоне он провёл в составе «Леганеса» два матча в чемпионате Испании, в которых не пропустил голов.

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