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«Реал» отправил украинского вратаря Лунина в аренду в «Леганес»

Спорт

Срок аренды рассчитан на один сезон

Мадрид, 28 августа 2018, 07:34 — REGNUM  Мадридский «Реал» отправил украинского вратаря Андрея Лунина в аренду в клуб «Леганес», который также выступает в испанской Примере. Об этом сообщается на сайте «сливочных».

Отмечается, что срок аренды рассчитан на один сезон, 19-летний голкипер будет играть за «Леганес» до лета 2019 года.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из украинской «Зари» в июне текущего года и подписал долгосрочный 6-летний контракт с мадридским клубом. В «Реале» он стал только третьим вратарём после Кейлора Наваса и Кико Касильи, а затем состав голкиперов клуба пополнил Тибо Куртуа.

Отметим, что в прошлом сезоне Лунин, выступая за «Зарю», провёл 29 матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил 41 гол. А также шесть матчей в Лиге Европы, в которых пропустил девять мячей.

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