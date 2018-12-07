Американский фигурист Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при

Ванкувер, Канада, , 08:36 — REGNUM Американский фигурист Натан Чен выиграл короткую программу на финальном этапе Гран-при в Ванкувере. Чен набрал за своё выступление 92,99 балла.

Второе место занял японский фигурист Сёма Уно, выступление которого судьи оценили в 91,67 балла. Замкнул тройку лидеров чешский спортсмен Михал Бржезина с результатом 89,21 балла.

Лучший из российских фигуристов Сергей Воронов занял пятое место. Его выступление было оценено в 82,96 балла.

Выступления фигуристов в произвольной программе состоятся 8 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская фигуристка Алена Косторная стала победительницей в короткой программе на финальном этапе Гран-при среди юниоров.

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