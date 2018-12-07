Фигуритска Косторная выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров

Ванкувер, Канада, , 08:26 — REGNUM Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на финальном этапе Гран-при среди юниоров. Косторная набрала 76,32 балла.

Второе место заняла другая российская фигуристка Александра Трусова, выступление которой судьи оценили в 74,43 балла. Замкнула тройку ещё одна спортсменка из России Алена Канышева с результатом 68,66 балла.

Выступления фигуристок в произвольной программе состоится 9 декабря.

Напомним, что в прошлом сезоне Александра Трусова стала победительницей финала юниорского Гран-при. Алена Косторная выиграла серебряную медаль.

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