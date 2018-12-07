Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

Филадельфия, США, , 06:42 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Филадельфией Флаейрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Коламбуса» дубль оформил защитник Сет Джонс, ещё по шайбе забили Брэндон Дубински и Бун Дженнер. Двумя результативными передачами отметился российский форвард Артемий Панарин.

В составе «Филадельфии» дублем отметился защитник Трэвис Санхайм, ещё один гол на счету Клода Жиру.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 34 очка в 28 матчах. «Филадельфия» идёт на 26-м месте, в активе команды 25 очков в 26 играх.

«Филадельфия Флаейрз» (Филадельфия) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1).

Читайте также: «Анахайм» одержал победу над «Чикаго» в матче НХЛ