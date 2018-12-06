«Анахайм» одержал победу над «Чикаго» в матче НХЛ

Анахайм, США, , 10:10 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде хоккеисты «Анахайма» забросили две шайбы, отличились Брэндон Монтур и Даниэль Спронг. Во втором периоде «Чикаго» смог сравнять счёт благодаря голам Эрика Густафссона и Алекса Дэбринкэта.

В третьем отрезке матча «Анахайм» смог вырвать победу. Точными бросками отметились Ондржей Каше и Якоб Сильверберг.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 30 матчах. «Чикаго» идёт на 29-м месте, в активе команды 23 очка в 29 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0).

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