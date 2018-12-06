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«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче Кубка России

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Москва, 6 декабря 2018, 08:10 — REGNUM  Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче ¼ финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Спартак» открыл счёт на 48-й минуте, отличился полузащитник Софьян Ханни. На 67-й минуте нападающий «Урала» Владимир Ильин восстановил равновесие.

Ответный матч пройдёт в Екатеринбурге 24 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тульский «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом» в первом матче ¼ финала Кубка России со счётом 4:2.

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