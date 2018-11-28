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«Арсенал» прошел в полуфинал Кубка России

Спорт

Тульский «Арсенал» победил «Оренбург» благодаря дублю Эванса Канги и голам Кирилла Комбарова и Луки Джорджевича. Оппоненты смогли ответить лишь забитыми мячами за авторством Силвие Бегича и Джордже Деспотовича на 41-й и 79-й минутах соответственно

Оренбург, 28 ноября 2018, 17:56 — REGNUM  28 ноября между коллективами «Оренбург» и «Арсенал» на стадионе «Газовик» был разыгран матч ¼ финала Кубка России 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей со счетом 4:2.

В дебюте матча замбийский форвард Эванс Кангва открыл счет — 0:1. Через 14 минут Кангва оформил дубль — 0:2. В конце тайма Силвие Бегич вернул хозяев в игру после передачу Сергея Терехова — 1:2.На 62-й минуте российский латераль Кирилл Комбаров забил третий мяч в ворота Александра Руденко — 1:3. В конце второй половины Джордже Деспотович сократил отставание в счете до минимума — 2:3. Через 15 минут Лука Джорджевич установил окончательный счет — 2:4.

Статистика матча («Оренбург"/"Арсенал»)

Удары 10/7

Удары в створ ворот 5/6

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 12/9

Поданные угловые 7/4

Стартовые составы команд на матч:

«Оренбург»: Руденко, Бегич, Малых, Терехов, Шахов, Ойеволе, Мишкич, Алвес, Сутормин, Маляров, Козлов.

«Арсенал»: Левашов, Мохаммед, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачев, Альварес, Горбатенко, Бакаев, Кангва, Ожегович.

Бригада арбитров: Алексей Матюнин.

Желтые карточки: Сутормин — 18, Ожегович — 30.

Голы: Канга 7 — 0:1, Канга 21 — 0:2, Бегич 41 — 1:2, Комбаров 62 — 1:3, Деспотович 79 — 2:3, Джорджевич 90+4 — 2:4.

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