UFC проведёт несколько турниров в России в 2019 году

Москва, , 15:19 — REGNUM В 2019 году в России могут пройти несколько турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил вице-президент UFC Андрей Громковский, сообщает ТАСС.

Он отметил, что речь идёт о проведении одного-двух турниров в 2019 году. На данный момент есть несколько городов-кандидатов, в которых могут пройти соревнования, в частности Санкт-Петербург.

Напомним, первый турнир UFC в России состоялся 15 сентября. Соревнования проходили в московском спорткомплексе «Олимпийский».

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