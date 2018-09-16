Олейник одолел Ханта в главном поединке UFC в Москве

Москва, , 02:06 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник оказался сильнее новозеландца Марка Ханта в главном бою первого в России турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает МатчТВ.

Поединок Олейника и Ханта состоялся 14 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский». Для победы российскому бойцу потребовался один раунд. Олейник применил против Ханта фирменный удушающий прием.

41-летний Олейник, прозванный Удавом, одержал 57-ю победу в своей карьере. Всего он провел 68 поединков. Для Ханта поражение стало третьим в последних четырех боях и 13-м в 27 выступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец смешанного типа (ММА) Забит Магомедшарипов победил американца Брендона Дэвиса в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 228 в Далласе. Бой досрочно закончился во втором раунде, когда Дэвис сдался после проведенного Магомедшариповым болевого приема на колено.

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