Вратарь «Коламбуса» Бобровский пропустил восемь шайб в матче с «Калгари»

Коламбус, США, , 12:41 — REGNUM Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустил восемь шайб в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».

Бобровский вышел в стартовом составе «Коламбуса» на матч с «Калгари» и отразил 18 бросков из 26, пропустив при этом восемь голов. На 47-й минуте матча его заменил финский голкипер Йоонас Корписало, который пропустил ещё одну шайбу.

«Коламбус» потерпел поражение от «Калгари» со счётом 6:9.

Отметим, что российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, нанёс два броска в створ ворот и отметился двумя результативными передачами.

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