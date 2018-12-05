Среда, 5 Декабря 2018 года
13:09:19 МСК

Вратарь «Коламбуса» Бобровский пропустил восемь шайб в матче с «Калгари»

Спорт

«Коламбус» потерпел поражение от «Калгари» со счётом 6:9

Коламбус, США, 5 декабря 2018, 12:41 — REGNUM  Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустил восемь шайб в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».

Бобровский вышел в стартовом составе «Коламбуса» на матч с «Калгари» и отразил 18 бросков из 26, пропустив при этом восемь голов. На 47-й минуте матча его заменил финский голкипер Йоонас Корписало, который пропустил ещё одну шайбу.

«Коламбус» потерпел поражение от «Калгари» со счётом 6:9.

Отметим, что российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, нанёс два броска в створ ворот и отметился двумя результативными передачами.

Читайте также: «Лос-Анджелес» без Ковальчука проиграл «Аризоне»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить