«Лос-Анджелес» без Ковальчука проиграл «Аризоне»

Лос-Анджелес, США, , 10:01 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Аризоны» заброшенными шайбами отметились Лоусон Круз и ник Шмальц. В составе «Лос-Анджелеса» точный бросок на счету Алека Мартинеса.

Отметим, что российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не принимал участия в матче.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 28 очков в 26 матчах. «Лос-Анджелес» идёт на 31-м месте, в активе команды 21 очко в 28 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

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