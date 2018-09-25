Горнолыжный курорт в Казахстане оказался самым популярным в СНГ

Москва, , 07:46 — REGNUM Самым популярным горнолыжным курортом в странах СНГ у российских туристов стал Чимбулак в Казахстане, сообщает 25 сентября аналитическое агентство ТурСтат.

В топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ вошли также курорты Гудаури (Грузия), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Белоруссия), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Киргизия), Логойск (Белоруссия), Туфандаг (Азербайджан) и Алтайские Альпы (Казахстан).

Дешевле всего можно будет отдохнуть в белорусских Силичах и Логойске. Самый дорогой отдых — на азербайджанских курортах.

Напомним, по версии агентства ТурСтат, самыми популярными городами в СНГ у российских туристов в летний сезон 2018 года стали Баку, Минск и Алма-Ата.

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