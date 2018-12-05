Переход Ибрагимовича в «Милан» может сорваться

Лос-Анджелес, США, , 11:13 — REGNUM Переход шведского форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, трансфер Ибрагимовича может не состояться из-за того, что стороны не смогли согласовать условия контракта.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает возможность вернуть Ибрагимовича в команду, где он выступал с 2010 по 2012 год.

Читайте также: СМИ: Ибрагимович думает, переходить ли ему в «Милан»

Напомним, Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2020 года. В завершившемся сезоне он сыграл в 27 матчах MLS, в которых забил 22 гола и отдал семь результативных передач.

Читайте также: «Милан» рассматривает возможность вернуть Ибрагимовича