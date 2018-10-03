Милан, Италия, , 12:12 — REGNUM Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в европейский клуб. Об этом сообщает Corriere della sera.

По информации издания, «Милан» рассматривает возможность вернуть Ибрагимовича в команду. Швед выступал в составе итальянской команды с 2010 по 2012 год.

Отмечается, что главный тренер россонери Дженнаро Гаттузо хочет усилить атаку опытным игроком, который сможет помочь команде в решающих матчах сезона. Перед клубом стоит цель выйти в Лигу чемпионов и пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» действует до декабря 2019 года. «Милан» планирует выкупить трансфер нападающего в зимнее окно.

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