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Матч чемпионата Франции между ПСЖ и «Монпелье» отменен из-за протестов

Спорт

Матч должен был состояться 8 декабря

Матч чемпионата Франции между ПСЖ и «Монпелье» отменен из-за протестов
Валерий Дед
Стадион Parc des Princes

Париж, 4 декабря 2018, 17:41 — REGNUM  Субботний матч чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье» отменен из-за протестов и беспорядков в Париже, 4 декабря передает агентство Associated Press.

Матч, который должен был состояться 8 декабря на стадионе Parc des Princes, из-за опасений полиции по поводу безопасности игроков и зрителей.

Отметим, после 15 матчей чемпионата Франции ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице, «Монпелье» идет на втором месте.

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Протесты во Франции
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