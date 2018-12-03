ПСЖ потерял первые очки в чемпионате Франции

Бордо, Франция, , 07:31 — REGNUM ПСЖ потерял первые очки в матче чемпионата Франции, сыграв вничью с «Бордо». Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе ПСЖ голами отметились Неймар и Килиан Мбаппе. Футболисты «Бордо» смогли дважды сравнять счёт благодаря точным ударам Джимми Бриана и Андреаса Корнелиуса.

После 15-ти туров ПСЖ лидирует в чемпионате Франции. Команда Томаса Тухеля одержала 14 побед, набрав 43 очка. «Бордо» идёт на 11-м месте с 18 очками.

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