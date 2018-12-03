«Спартак» будет наказан за оскорбительные выкрики фанатов

Москва, , 14:07 — REGNUM В отношении московского «Спартака» будут применены санкции со стороны Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил директор по региональной политике и международным отношениям РФС Алексей Смертин, 3 декабря сообщает «Чемпионат».

По словам Смертина, на матче «Спартака» с «Локомотивом» были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес участников матча.

Отмечается, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС даст оценку действиям фанатов «Спартака», после чего вынесет наказание. В ближайшее время в КДК будут переданы материалы по этому делу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1.

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