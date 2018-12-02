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«Спартак» переиграл «Локомотив» в матче РПЛ

Спорт

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков

«Спартак» переиграл «Локомотив» в матче РПЛ
Иллюстрация: Mos.ru
Стадион «Открытие Арена»

Москва, 2 декабря 2018, 21:32 — REGNUM  Футбольный клуб «Спартак» (Москва) в домашнем матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл столичный «Локомотив». Встреча, состоявшаяся 2 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано. У гостей мяч забил хавбек Джефферсон Фарфан.

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Клуб «Локомотив», также набравший 25 баллов, находится на пятой позиции.

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