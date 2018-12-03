Баррозу не теряет надежды на бой с Емельяненко

Москва, , 13:16 — REGNUM Следующий поединок в рамках турнира RCC 5 бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Франсимар Баррозу проведёт не с российским бойцом Александром Емельяненко, а с Михаилом Мохнаткиным. Емельяненко был вынужден пропустить соревнования из-за рецидива травмы.

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При этом Баррозу выразил сожаления, что не сможет сразиться с Емельяненко, однако надеется, что этот поединок состоится в ближайшем будущем.

«Я хочу, чтобы следующий бой был именно с Емельяненко, и надеюсь, что этот бой случится. Это всегда большая честь выйти на бой с легендой», — приводит РИА Новости слова бразильского бойца.

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Баррозу отметил, что в настоящее время активно тренируется, готовясь к бою с Мохнаткиным: «Замена соперника за две недели до боя — это всегда сложно, потому что приходится перестраиваться».

Напомним, бой Франсимара Баррозу с Александром Емельяненко должен был состояться 15 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира Russian Cagefighting Championship.