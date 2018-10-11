Емельяненко и Соннен провели «дуэль взглядов» перед боем

Нью-Йорк, США, , 08:15 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко провёл «дуэль взглядов» с американцем Чейлом Сонненом. Мероприятие состоялось в рамках пресс-конференции перед боем.

Бой между Емельяненко и Сонненом пройдёт 13 октября в Нью-Йорке. Победитель противостояния встретится с победителем поединка между Мэттом Митрионом и Райаном Бейдером.

Напомним, предыдущий бой Емельяненко провёл против американца Фрэнка Мира в четвертьфинальном бое Bellator. Российский боец нокаутировал соперника на 48-й секунде первого раунда.

Всего на счету Емельяненко 37 побед и пять поражений. В активе Соннена 30 побед при 15 поражениях и одной ничьей.

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