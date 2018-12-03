Канадский боксер Стивенсон введен в искусственную кому после нокаута

Квебек, Канада, , 09:36 — REGNUM После тяжелого нокаута от украинского боксера Александра Гвоздика бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг канадец Адонис Стивенсон был введен в искусственную кому. На сегодняшний день его состояние стабилизировалось, пишет портал Sky News.

По словам промоутера Ивона Мишеля, состояние канадского боксера изменилось с критического на стабильное, однако спортсмен на сегодняшний день продолжает оставаться в искусственной коме ввиду опасности кровоизлияния в мозг.

Следует отметить, что поединок 41-летнего Стивенсона и 31-летнего Александра Гвоздика состоялся 2 декабря в канадском Квебеке. Украинский боксер отправил своего визави в нокаут в 11 раунде.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 ноября в Манчестере украинский боксер Александр Усик в упорном поединке с британцем Тони Белью отстоял титул абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 90,71 кг.

Читайте также: Боксер Усик победил Белью и защитил титул абсолютного чемпиона мира