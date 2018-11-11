Боксер Усик победил Белью и защитил титул абсолютного чемпиона мира

Манчестер, Великобритания, , 08:51 — REGNUM Украинский боксер Александр Усик в упорном поединке с британцем Тони Белью отстоял титул абсолютного чемпиона мира по буксу в весовой категории до 90,71 кг. Бой состоялся в ночь на 11 ноября в Манчестере.

Первые два раунда бой шел довольно нерешительно и было видно, что Усик изучает своего соперника. Белью даже потребовал о украинского боксера активнее действовать и тот вынужден был пару раз атаковать.

В третьем раунде Усик начал немного атаковать Белью, но опять же делал это явно не в полную силу. Белью при этом опасно смещался и постоянно контратаковал. Иногда британец зачем-то отдавал инициативу Усику позволял ему зажимать себя в углу, однако при этом не допускал атакующего штурма.

Так 12-раундовый поединок дотянулся до восьмого раунда, где и наступила неожиданная развязка. Во время своей атаки белью зачем-то остановился в опасной близости от Усика и получил два мощных удара правым прямым и левым боковым. Оба удара попали в цель и после левого бокового Белью упал на настил ринга. Победа Усика.

Таким образом украинский боксер впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в июле 2018 года, победив российского боксера Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсеии. Звание абсолютного чемпиона мира по боксу включает в себя звания чемпионов всех боксерских организаций — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).