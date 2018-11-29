«ПСЖ» удержал положительный результат в матче с «Ливерпулем»

Париж, , 00:56 — REGNUM 28 ноября между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

В дебюте матча испанский крайний защитник Хуан Бернат открыл счет — 1:0. Через 24 минуты Неймар удвоил преимущество французской команды, добив мяч в пустые ворота после прострела удара Эдинсона Кавани — 2:0. В конце тайма Джеймс Милнер реализовал пенальти — 2:1.

Статистика матча («ПСЖ"/"Ливерпуль»)

Удары 11/6

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 11/16

Поданные угловые 4/5

«Пари Сен-Жермен» набрал 8 очков и поднялся на 2-ю строчку. «Ливерпуль» с 6-ю баллами опустился на 3-е место в группе C.

Стартовые составы команд на матч:

«ПСЖ»: Буффон, Силва, Кимпембе, Керер, Бернат, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Неймар, Ди Мария, Кавани.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Фирмино, Мане, Салах.

Бригада арбитров: Шимон Марчиняк.

Желтые карточки: Вейналдум — 17, Верратти — 24, Гомес — 34, Старридж — 84, ван Дейк — 90+1, Робертсон — 90+3, Неймар — 90+5, Кейта — 90+5.

Голы: Бернат 13 — 1:0, Неймар 37 — 2:0, Милнер (пен) 45 — 2:1.