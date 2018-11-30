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Аршавин признан лучшим диспетчером «Кайрата» в 2018 году

Спорт

Он отдал 68 острых передач на партнёров

Аршавин признан лучшим диспетчером «Кайрата» в 2018 году
Вячеслав Евдокимов
Андрей Аршавин

Алма-Ата, Казахстан, 30 ноября 2018, 14:08 — REGNUM  Российский нападающий Андрей Аршавин признан лучшим диспетчером «Кайрата» в сезоне 2018 года. Об этом 30 ноября сообщается на сайте казахстанского клуба.

Аршавин стал лучшим ассистентом «Кайрата» в прошедшем сезоне. Он отдал 68 острых передач на партнёров, что составляет 2,5 передачи за один матч.

Напомним, Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 года. Он провёл за клуб более 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. В составе команды он дважды становился серебряным медалистом чемпионата Казахстана, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 37-летний футболист покинул «Кайрат» по окончании сезона и объявил о завершении профессиональной карьеры.

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