Андрей Аршавин сыграл последний в карьере матч

Астана, , 15:00 — REGNUM Российский футболист Андрей Аршавин, являющийся экс-футболистом сборной России по футболу и выступавший за казахский клуб из Алма-Аты «Кайрат» провел 40 минут на поле в своем прощальном матче, сообщает 11 ноября championat.com.

В матче 33 тура с карагандинским клубом «Шахтер», Аршавин, начавший игру на скамейке запасных, вышел на поле на 50-й минуте. Игра закончилась со счетом 0:0 и эта был последний матч премьер-лиги Казахстана. «Кайтрат» закончил сезон на втором месте.

По окончания сезона заканчивается срок действия контракта Андрея Аршавина с «Кайратом», однако ранее сам футболист заявил, что он не намерен переходить ни в какой другой клуб по окончании действия соглашения с алма-атинской командой.

Отметим, Андрей Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 года и провел в составе команды клуба 100 игр в которых он забил 30 голов и сделал 37 результативных передач. В составе «Кайрата» российский футболист завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана, а также дважды стал серебряным призером чемпионата страны.