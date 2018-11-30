«Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Санкт-Петербург, , 06:29 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак после передачи Далера Кузяева.

После пяти туров «Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. Санкт-петербургский клуб набрал 11 очков и является лидером группы C.

На втором месте идёт чешская «Славия» с семью очками. На третьем — «Копенгаген» с пятью очками. Замыкает таблицу «Бордо», на счету которого четыре очка.

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