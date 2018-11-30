Пятница, 30 Ноября 2018 года
06:56:27 МСК

«Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Санкт-Петербург, 30 ноября 2018, 06:29 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак после передачи Далера Кузяева.

После пяти туров «Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. Санкт-петербургский клуб набрал 11 очков и является лидером группы C.

На втором месте идёт чешская «Славия» с семью очками. На третьем — «Копенгаген» с пятью очками. Замыкает таблицу «Бордо», на счету которого четыре очка.

Читайте также: «Зенит» ушёл от поражения в матче с «Бордо» благодаря голу Заболотного

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить