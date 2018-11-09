«Зенит» ушёл от поражения в матче с «Бордо» благодаря голу Заболотного

Бордо, Франция, , 07:43 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Бордо» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 35-й минуте футболисты «Бордо» открыли счёт. Отличился нападающий Франсуа Камано, реализовавший пенальти.

«Зениту» удалось отыграться на 72-й минуте. Точный удар нанёс форвард Антон Заболотный после передачи Далера Кузяева.

На сегодняшний день в группе C лидирует «Зенит», набравший восемь очков. У чешской «Славии» семь очков и второе место. «Копенгаген» занимает третью строчку с пятью очками. Замыкает таблицу «Бордо», который набрал одно очко.

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