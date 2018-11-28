Милан и Кортина проведут Олимпиаду при поддержке правительства или без нее

Милан, Италия, , 17:11 — REGNUM При поддержке правительства страны провести Олимпиаду 2026 года будет проще, но если такой поддержки оказано не будет, местные власти проведут игры своими силами, заявил в среду, 28 ноября, губернатор Ломбардии (Милан) Аттилио Фонтана, передает информагентство Ansa.

Фонтана добавил, что в Швеции (конкурентом итальянской заявки является Стокгольм) в настоящее время вообще нет правительства, в этом смысле заявка Италии имеет преимущество.

Олимпийский комитет Италии предлагает провести игры в Милане и Кортине д’Ампеццо. Власти Турина, который должен был стать третьим городом заявки, отказались от участия в проекте. Представители итальянского правительства заявляли, что окажут поддержку Милане и Кортине, если местные власти и частные инвесторы не справятся самостоятельно.

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