Среда, 28 Ноября 2018 года
18:10:32 МСК

Милан и Кортина проведут Олимпиаду при поддержке правительства или без нее

Спорт

Игры 2026 года планируется провести в Милане и Кортине д’Ампеццо

Милан, Италия, 28 ноября 2018, 17:11 — REGNUM  При поддержке правительства страны провести Олимпиаду 2026 года будет проще, но если такой поддержки оказано не будет, местные власти проведут игры своими силами, заявил в среду, 28 ноября, губернатор Ломбардии (Милан) Аттилио Фонтана, передает информагентство Ansa.

Фонтана добавил, что в Швеции (конкурентом итальянской заявки является Стокгольм) в настоящее время вообще нет правительства, в этом смысле заявка Италии имеет преимущество.

Олимпийский комитет Италии предлагает провести игры в Милане и Кортине д’Ампеццо. Власти Турина, который должен был стать третьим городом заявки, отказались от участия в проекте. Представители итальянского правительства заявляли, что окажут поддержку Милане и Кортине, если местные власти и частные инвесторы не справятся самостоятельно.

Читайте также: Правительство Италии поможет Милану и Кортине провести Олимпиаду-2026

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Олимпийские игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить