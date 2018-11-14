Правительство Италии поможет Милану и Кортине провести Олимпиаду-2026

Милан, Италия, , 17:02 — REGNUM Правительство Италии поможет властям Милана и Кортины д’Ампеццо провести зимние Олимпийские игры 2026 года в случае, если средств регионов и частных инвесторов на это не хватит, заявил в среду, 14 ноября, вице-премьер Маттео Сальвини, передает La Repubblica.

Ранее стало известно, что у итальянской заявки остался только один конкурент — Стокгольм: жители канадского Калгари на референдуме отказались от проведения Игр в своем городе.

По словам Сальвини, в Милане и Кортине д’Ампеццо достаточно инфраструктуры, а проект является привлекательным для частных инвесторов, но если небольшая помощь все-таки понадобится, правительство ее окажет.

Первоначально планировалось, что Италия предложит провести Олимпиаду в трех городах. Впоследствии власти Турина отказались от участия в проекте, а представители правительства заявили, что не будут брать на себя расходы на проведение Олимпиады, хотя не будут и возражать против ее проведения в Милане и Кортине.

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