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Делегация WADA посетила здание московской антидопинговой лаборатории

Спорт

Эксперты WADA планируют получить доступ к данным лаборатории

Делегация WADA посетила здание московской антидопинговой лаборатории
Myfuture.com
Тест на допинг

Москва, 28 ноября 2018, 14:50 — REGNUM  Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетили здание московской антидопинговой лаборатории. Об этом журналистам сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Отметим, что при МГУ будет открыто новое здание антидопинговой лаборатории.

«Делегация WADA не посетит новое здание, а будет в старом. В данный момент они находятся в той лаборатории», — сказал Садовничий.

Добавим, что эксперты WADA планируют получить доступ к лаборатории, в которой хранятся данные о допинг-пробах российских спортсменов, опечатанных в связи с федеральным расследованием.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москву прибыла делегация WADA. Целью визита стали переговоры о получении доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. Это условие было одним из главных при восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Читайте ранее в этом сюжете: В Москву прибыла делегация WADA

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