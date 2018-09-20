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Исполком WADA проголосовал за восстановление статуса РУСАДА

Спорт

Решение может быть пересмотрено, если российская сторона не предоставит WADA данные Московской антидопинговой лаборатории

Исполком WADA проголосовал за восстановление статуса РУСАДА
Гелий Коржев. Прозрение. 1999

Виктория, 20 сентября 2018, 16:19 — REGNUM  Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании 20 сентября большинством голосов принял решение о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает пресс-служба WADA.

Как пояснил президент организации Крейг Риди, РУСАДА восстанавливается в правах «при соблюдении строгих условий». В частности, WADA должно будет получить данные и образцы Московской антидопинговой лаборатории. В случае если это требование не будет выполнено в установленные сроки исполнительный комитет WADA вновь рассмотрит вопрос об отстранении РУСАДА.

Напомним, Российское антидопинговое агентство было лишено своего статуса осенью 2015 года после обвинений в подмене допинг-проб и сокрытии сведений о применении допинга российскими спортсменами. Лишение РУСАДА аккредитации привело к запрету российского флага на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и отказу российской сборной в допуске на Олимпиаду в Пхенчхане.

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