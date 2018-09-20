Исполком WADA проголосовал за восстановление статуса РУСАДА

Виктория, , 16:19 — REGNUM Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании 20 сентября большинством голосов принял решение о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает пресс-служба WADA.

Как пояснил президент организации Крейг Риди, РУСАДА восстанавливается в правах «при соблюдении строгих условий». В частности, WADA должно будет получить данные и образцы Московской антидопинговой лаборатории. В случае если это требование не будет выполнено в установленные сроки исполнительный комитет WADA вновь рассмотрит вопрос об отстранении РУСАДА.

Напомним, Российское антидопинговое агентство было лишено своего статуса осенью 2015 года после обвинений в подмене допинг-проб и сокрытии сведений о применении допинга российскими спортсменами. Лишение РУСАДА аккредитации привело к запрету российского флага на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и отказу российской сборной в допуске на Олимпиаду в Пхенчхане.