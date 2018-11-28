В Москву прибыла делегация WADA

Москва, , 13:31 — REGNUM В Москву прибыла делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 28 ноября сообщает «Р-спорт».

Причиной визита стали переговоры по вопросу получения доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.

«Мы рады приехать в Россию на эту важную встречу. Верим, что это знак прогресса в переговорах с российскими властями», — сказал представитель делегации WADA Оливье Рабин.

Отметим, что предоставление доступа к данным московской антидопинговой лаборатории было поставлено WADA в качестве условия для отмены дисквалификации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, в сентябре исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу организации. Согласно решению, российская сторона должна предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. Иначе РУСАДА будет вновь отстранено.

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